Adana Portakal Çiçeği Karnavalı büyük bir coşku ile başladı

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Karnavalda bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle yapılacak. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve festival bünyesine dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Adana’da başladı. Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, “Adana’da 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Adana’da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Bundan sonra hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

‘500’E YAKIN ETKİNLİK’

Festival dahilinde Adana’da gerçekleştirilecek etkinliklere değinen Bakan Ersoy, “Özellikle Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye’nin önemli sanatçıları konserler verecek. 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Adana’da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Adana’da ayrıca 18 metre yüksekliğinde holofluks gösterisi olacak. Atatürk olmazsa olmazımız. Atatürk Kültür Yolu’nda bir dijital performansı da karnaval sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. 7’den 70’e her kesimden vatandaşımıza hitap eden birçok etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca dünyada en uzun süreli, en fazla sanatçı ve katılımcısıyla bir marka haline geldi. Bu nedenle artık uluslararası kurum ve kuruluşlara daha fazla yer veriyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Adana Portakal Çiçeği Festivali 13 Nisan itibariyle başladı. 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek festival etkinliklerinde çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, kortej yürüyüşüyle renkli görüntüler oluşturuyor. Portakal çiçeklerinin en yoğun olduğu Nisan ayında Adana'da gerçekleştirilen Karnavalda her yaştan insan eğlenceli anlar yaşıyor. Türkiye'nin 4 bir yanından festivale katılmak için Adana'ya giden katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor. Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde söyleşiler, dans gösterileri, konserler ve sergiler yer alıyor.

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KARNAVALDA GÜNLÜK 200 TON ET TÜKETİLECEK

Adana’da bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı katılımcının beklendiği 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bölgeye 4,5 milyar TL katkısı olacağı bildirildi. Adana’nın yanı sıra çevre illerdeki otellerde de doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı ve kentte günde 200 ton et tüketileceği öngörülüyor.

Belirlenen alanlarda kurulan yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak