Adana Portakal Çiçeği festivali 2022 ne zaman?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
TFFden 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazıTFF'den 8+3 kuralıyla ilgili dikkat çeken yazı#Tff
Zamana karşı yarış Resmen canlı canlı gömüldülerZamana karşı yarış! Resmen canlı canlı gömüldüler#Ekvador
İmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidirİmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı! Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidir#MHP
Dünyanın konuştuğu gazeteci için flaş kararDünyanın konuştuğu gazeteci için flaş karar!#Yeni Zelanda
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pandemiyle birlikte başlamıştı Bir ülke daha katıldıPandemiyle birlikte başlamıştı! Bir ülke daha katıldı#İspanya
Botoks sonrası ölüm Adli Tıptan şok rapor: Silisyum çıktıBotoks sonrası ölüm! Adli Tıp'tan şok rapor: Silisyum çıktı#İstanbul
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
Kilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamileKilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamile!#Rihanna
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
HABERLERGündem Haberleri

Adana Portakal Çiçeği festivali 2022 ne zaman?

#Adana Portakal Çiçeği Festivali#Adana Portakal Çiçeği Festivali Ne Zaman
Adana Portakal Çiçeği festivali 2022 ne zaman

Adana Portakal Çiçeği festivali, bu yıl da eğlenceli anlara sahne olacak. Haluk Levent'in konser vereceği Adana Portakal Çiçeği Festivali için festival tarihleri belli oldu. Renkli kostümlerin giyildiği ve eğlenceli anların yaşandığı 2022 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman ve hangi tarihe denk geliyor? İşte Adana Portakal Çiçeği Festivali ile ilgili bazı detaylar.

Haberin Devamı

Adana Portakal Çiçeği Festivali her yıl bahar ayında düzenleniyor. Onlarca yerli ve yabancı turistin ilgiyle beklediği Adana Portakal Çiçeği Festivali takvimi belli oldu. Her yıl renkli karelere sahne olan festival bu sene ne zaman düzenlenecek?

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. 

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 7'ncisi 23-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Nisan'da Adana'da – Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın en coşkulu günü 1-4 Nisan 2022 tarih aralığı olacaktır.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Portakal Çiçeği Festivali#Adana Portakal Çiçeği Festivali Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19