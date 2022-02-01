Adana Portakal Çiçeği festivali 2022 ne zaman?

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Adana Portakal Çiçeği Festivali her yıl bahar ayında düzenleniyor. Onlarca yerli ve yabancı turistin ilgiyle beklediği Adana Portakal Çiçeği Festivali takvimi belli oldu. Her yıl renkli karelere sahne olan festival bu sene ne zaman düzenlenecek?

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 7'ncisi 23-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Nisan'da Adana'da – Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın en coşkulu günü 1-4 Nisan 2022 tarih aralığı olacaktır.