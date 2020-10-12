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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı

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Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı
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ADANA'da polis ekipleri, beslenmesi ve satılması yasak olan, 1’i sahipsiz 2 pitbull cinsi köpeğe el koyarak, barınağa götürdü.

Adana polisi, pitbull cinsi 2 köpeği barınağa bıraktı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin başıboş dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye geldi. Ekipler, beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi köpeği sokaktan aldı. Polisler, daha sonra Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yaşayan Ç.B.nin de pitbull cinsi köpek beslediğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, eve baskın yaparak, köpeğe el koydu. Köpeği evinde besleyen Ç.B.ye ise yasaklı ırk köpeği beslediği gerekçesiyle 9 bin 500 lira ceza kesildi. Her iki köpek de ekipler tarafından barınağa götürüldü.

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