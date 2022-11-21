Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#FETÖ#Terör
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 08:34

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 75 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine ’gaybubet evi’ ayarlayan, yine firari örgüt üyelerine sahte kimlik ayarlayarak yasa dışı yoldan ülke dışına kaçmalarını organize eden, öğrenci evleri yönelik yeniden yapılanma içerisinde olan, örgüte finans sağlayan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve örgüt içindeki sohbet toplantılarına katılan 75 şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalarla tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından TEM ekipleri, Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 8 ilde 75 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

EYT’li çalışana 5 puan formülüEYT’li çalışana 5 puan formülüHaberi Görüntüle

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası