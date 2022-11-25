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Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı

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#Adana#Suç Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 09:09

Adana merkezli 5 ilde nitelikli yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı ve fuhuş suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 25 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen A.Ç.'nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah kaçakçılığı, uyuşturucu suçlarına karışan organize suç örgütünü deşifre etti.

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen 25 kişiyi tespit eden KOM ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından bugün sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana merkezli Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgüt lideri olduğu öne sürülen A.Ç.'nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 536 mermi, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 500 gram esrar, 69 uyuşturucu hap, 69 bin 950 lira ele geçirildi.

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı

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Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı

 

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#Adana#Suç Örgütü#Operasyon

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