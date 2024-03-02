Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 146 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı
Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Asla Göz Açtırmayacağız
Adana merkezli 2️⃣0️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında 1️⃣4️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 2, 2024
Bilişim Sistemlerini Kullanarak… pic.twitter.com/DJFqKchYdu