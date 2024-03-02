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Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 146 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sibergöz-23 Operasyonu#Adana#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 08:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-23 Operasyonu'nda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Asla Göz Açtırmayacağız

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#Sibergöz-23 Operasyonu#Adana#Operasyon

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