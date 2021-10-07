Adana Lezzet Festivali ne zaman?

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Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve valiliğin katkıları ile gerçekleştirilecek olan etkinliğe pek çok ünlü şef de katılım sağlayacak.

GASTRO SHOW YİNE ÇOK RENKLİ

18 şefin, 12 farklı oturumla sahnede olacağı Gastro Show’da finedinning,imza yemekler ve Anadolu mutfakları ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşacak. Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Hazer Amani, Osman Sezener, Sinem Özler, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Burak Bozok ve Maksut Aşkar gibi isimler yer alıyor.

Gastro Show sahnesinin bu seneki yıldızı Adana’nın Coğrafi İşaretli Ürünleri olacak. Adana mutfağının en özel lezzetleri farklı tekniklerle iddialı şefler tarafından yeniden yorumlanacak. Gastro Show sahnesinde diğer bir tema ise ‘Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu’. Son yıllarda özellikle genç ve yaratıcı şeflerin ilgi alanına giren sakatatlar, yeni tariflerle buluşacak. Ayfer Yavi “Böreğin Yolculuğu”nu aktarırken Sahrap Soysal’ın rengi ve neşesi her zamanki gibi sahnede olacak.

GASTRONOMİNİN YAŞAMI İYİLEŞTİREN GÜCÜ

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Bu yıl festivalde işlenecek farklı konu başlıklarından biri ise gastronominin toplumları iyileştirici gücünü ortaya çıkartan sosyal gastronomi projeleri. Sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesi, gıdanın topraktan toprağa bitmeyen iyileştirici ve besleyici gücünü aktaracak. İyi ve sağlıklı gıdanın peşinde “Topraktan Tabağa” ile başlayan hikayenin önce Diyarbakır’da ardından Adana’da “Topraktan Toprağa” dönüşümü Şef Ebru Baybara Demir ve gönüllülerle aktarılacak.

GASTRONOMİ KONFERANSLARI

Farklı başlıklarda lezzetlerin, ustaların, üstatların ve akademisyenlerin konuk olacağı konferanslarda Adnan Şahin, 2 gün boyunca Anadolu’nun lezzet ustalarını sahnesinde ağırlayacak. Prof. Dr. Taylan Kümeli’nin Adana’nın şifalı ve özgün içecekleri kaynar, haşlama ve şalgamı gündeme taşıyacağı konferansta ayrıca İtalya’dan Tadımcı ve Yazar Elvan Uysal Bottoni ile yeni hasat zeytinyağı, Osman Serim ile Yemen’den Avrupa’ya uzanan kahve yolculuğu gündemde olacak.

Konferansın ilgi çekici bir diğer gündemi ise dünyada giderek yaygınlaşan, “iyi, temiz ve adil gıda” mottosuyla geleneksel gıdanın tüketimine yoğunlaşan Slowfood başlığı. Adana ve çevresinde güçlenen Slowfood anlayışı, Nilhan Aras moderatörlüğünde Pırıl Bilici, Yasmina Lokmanoğlu, Kenan Yurttagül’ün yorumlarıyla gündeme gelecek.

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Her zaman olduğu gibi çalışkan, başarılı ve hikayesi olan Gastronominin Kadınlarının konukları ise Şef Bedia Gücüm, Kadın Kooperatifleri kurucusu Zeynep Kırılmış ve Prof. Oya Berkay Karaca olacak.

KIDEMLİ BİR DİPLOMAT “ADANA KEBABI”

İlk örnekleri Antik Yunan’a dayanan gastrodiplomasi mutfak kültürlerinin ülkeler arasındaki diplomatik, ticari ve turizm hareketlerine etki eden yanlarını ele alıyor. Namı dünyayı dolaşan Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirirken Arkeolog ve Gıda Mühendisi Dr. Ahmet Uhri ise Adana kebabının Hititler’den bu yana izlerini sürüyor olacak.

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BİLİNMEYENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Geleceğin en büyük mirası geçmişin geleneksel lezzetleri. Coğrafyası, iklimi, tarihi, kültürü ve en önemlisi insanı ile şekillenerek 4000 yıllık kadim Mezopotamya mutfağının bir parçası olan Adana mutfağının kaybolmaya yüz tutmuş, 40’ın üzerinde tarifi gün yüzüne çıkıyor. Çukurova Aşçılar Derneği ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin şeflerinin araştırmalarıyla hazırlanan tarifler ilk kez 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde yeni nesillerin bilgisine ve beğenisine sunacak.

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SAHNE YENİ USTALARIN

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Festivalin 1’inci gününde eğitimlerini tamamlayacak olan öğrenciler ertesi gün en iyi Adana kebabını yapmak için yarışacak. Genç şefleri Adana yemek kültürü ve ürünleri ile tanıştırmak, Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına başlamaları hedefiyle düzenlenen eğitimlerin yönetimini şef Türev Uludağ üstlenecek.