Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın makam koltuğuna haciz

Dün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi. Alacaklı firma sahibi Ömer Aydın, "Ben bu işin Hüseyin Sözlü döneminde bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da Zeydan Karalar’ın döneminde tamamladım. Buna rağmen belediye bir türlü ödememizi yapmadı. Buna istinaden bu yola başvurduk. Zeydan Karalar'ın koltuk ve masalarını haczediyoruz" dedi. Meclis toplantısında gündem dışı konuşan Karalar, "Götürsünler ne yapalım yani? Benim ürettiğim borç değil ki" diye konuştu.

Karalar, Twitter'dan “Benim makam odam Adana’mın sokakları, insanlarımın yanıdır” diyerek yeni “makam koltuğundan” fotoğrafları paylaştı.