Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Bu halk kim samimi, kim yapmacık bilir

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Karataş merkezde seçim ofisi açılışına katılan ve ardından çeşitli mahallelerde temaslarda bulunan Başkan Zeydan Karalar, gittiği her noktada halka hitap etti. Karataş’ın Oymaklı, Helvacı, Sirkenli, Kesik, Adalı, Bebeli, Bahçe ve Tuzla mahallelerinde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Karalar, gerçekleştirdikleri hizmetleri borçsuz yapabilir hale getirdiklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, üreticilerin, esnafın, muhtarların, gençlerin ve kadınların taleplerini dinledi, yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı.

Karalar, Karataş'ta siyasi ve bölge ayrımı yapmadan, oy hesabı düşünmeden sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, Çatalan’dan su getirme, arıtma tesisi yapımı, su isale hatları döşeme, asbestli boruların değişimi, çiftçilere destek, balıkçılara malzeme desteği, dezavantajlı gelir grubuna dahil öğrencilerin yararlanacağı ücretsiz kurs merkezi gibi sayısız hizmeti vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, halkın gönlüne yaptıkları hizmetlerle girdiklerini de belirterek, “Bu halk kim samimi kim yapmacık bilir” dedi.

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'İŞTE MUCİZENİN RESMİ BU'

Borcu, gelirinin 4 katı bir belediyeyi pandemiye rağmen, depreme rağmen geliri borcunun 4 katı hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, “Adana’da bir belediye başkanı ilk kez alt geçit inşa etti. 3 alt geçit yaptık, 5 yeni bulvar yaptık, 321 iş makinesi, 111 otobüs satın aldık, 3 milyon tona yakın asfalt döktük. Yılda iki kez borçlanan bir belediyeden, tek kuruş borçlanmadan tüm bu işleri yapabilir hale dönüştük. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz de aralıksız devam ediyor. İşte mucizenin resmi bu” ifadelerini kullandı.

'KARATAŞ CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Karataş’a hizmetin artarak devam edeceğini de aktaran Başkan Zeydan Karalar, “Biz borcu olmayan çok güçlü bir belediye olduk. Karataş’ta ve Karataş’ın köylerinde işimiz bitmedi. Bizim nihai hedefimiz Karataş’ı bir cazibe merkezi haline getirmek” diye konuştu.

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OTOGAR PROJESİNE RET OYU VERENLER ŞİMDİ BENİ ELEŞTİRİYOR

Konuşmasının devamında Otogar Projesi’ne de değinen Başkan Zeydan Karalar, uluslararası başarı ödülüne sahip bir mimarlık firmasına Otogar Projesi’ni yaptırdıklarını ancak Otogar Projesi’nin AK PARTİ ve MHP oyları ile Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedildiğini aktardı. Başkan Zeydan Karalar,

“Kendileri projeye ret oyu verdi ama şimdi otogarın yapılmamasıyla ilgili beni eleştiriyorlar. Oysa projeyi reddeden kendileri. Halkımız bunu biliyor. Biz önümüzdeki dönem otogarı yenileyeceğiz" dedi.

İlçe ve köy ziyaretlerinin ardından Başkan Zeydan Karalar, Seyhan’da Kıyıboyu ve Fatih mahallelerinde, Sarıçam’da ise Aydınyurdu Mahallesi’nde halkla bir araya geldi.