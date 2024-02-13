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Adana Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü makamında öldürüldü

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#Samet Güdük#ADANA#Seyhan
Adana Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü makamında öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

ADANA Seyhan’da Mikail G. dün 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi binasına girdi. Mikail G. makamına daldığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın özel kalem müdürü Samet Güdük’e tabancayla art arda ateş açtı.

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Saldırgan kaçarken, Güdük vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

DURAN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Aşırı kan kaybeden ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Mikail G.’nin Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalıştığı, Güdük’ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra tabancayı çekip ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mikail G.’nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü.

VALİLİK: ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği’nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

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Mikail G. ilk ifadesinde, “Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dedi. Öte yandan Mikail G.’nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı.

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#Samet Güdük#ADANA#Seyhan

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