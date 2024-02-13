Adana Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü makamında öldürüldü

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Saldırgan kaçarken, Güdük vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

DURAN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Aşırı kan kaybeden ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mikail G.’nin Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda çalıştığı, Güdük’ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra tabancayı çekip ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mikail G.’nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü.

VALİLİK: ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği’nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

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Mikail G. ilk ifadesinde, “Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dedi. Öte yandan Mikail G.’nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı.