Adamkayalar Definecilerin hedefinde

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Mersin Erdemli’de Şeytan Deresi Kanyonu’nda bulunan ve önemli arkeolojik değerler arasında yer alan 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartaldan oluşan Adamkayalar kabartmalarına ulaşmak, sarp bir yamaçta yer alması nedeniyle zor bir şekilde gerçekleşiyor. Keçilerin bile zor inebildiği kayalıklardan geçerek Adamkayalar’a ulaşan meraklılar, bu anı kameralarla görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Tüm bu zorluklara karşın Adamkayalar bölgesi bugüne kadar hiçbir tarihi kalıntı bulunmamasına karşın define avcıları tarafından talan ediliyor.

Prof. Dr. Murat Durukan

‘GÖBEKLİTEPE KADAR ÖNEMLİ’

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Kentin 60 kilometre batısında yer alan Adamkayalar’ın son derece önemli bir turizm cazibe merkezi olduğunu belirten Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, bölgenin hâlâ ören yeri statüsü kazanmadığı için korunamadığını söyledi. Durukan, “Adamkayalar, Nemrut kadar, Göbeklitepe kadar önemli bir nokta. Dolayısıyla Adamkayalar’ın bir an önce ören yeri statüsüne kazandırılması gerekiyor. Bununla ilgili bir proje hazırlanıp derhal uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Kentte henüz çok büyük boyutlu bir turizm faaliyeti söz konusu değil. Bunun en büyük sebebi turizm cazibe alanlarımızın eksikliği. Adamkayalar bu eksikliği giderebilecek nokta. Bölgeye yapılacak tesis, güvenlik önlemi, kamera ve ışıklandırma sistemi Adamkayalar'ı özel bir yer haline getirecek. Bunlar çok basit projelerdir. Bir an önce hayata geçirirsek hem Mersin’in hem de Anadolu’nun yeni bir turizm cazibe alanı kazanabileceğini söyleyebiliriz” dedi. m Mustafa ERCAN - Soner AYDIN / DHA