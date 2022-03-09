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Adalet Bakanı'ndan 'Duygu'lu uyarı: Milletimizin vicdanını yaralıyor

#Bekir Bozdağ#Duygu Delen#Ankara
Adalet Bakanından Duygulu uyarı: Milletimizin vicdanını yaralıyor

Bakan Bozdağ, cinayete kurban giden Duygu Delen davasında müebbet istenen zanlının beraat etmesini örnek göstererek başsavcıları uyardı: “Ya iddianame yanlış ya mahkeme kararı. Bunlar milletin vicdanını yaralıyor.”

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ANKARA’da önceki gün yapılan Yargı Teşkilatı Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan, başsavcılara videolu uyarı geldi. Gaziantep’te cinayete kurban giden Duygu Delen’in videosunu izleten Bozdağ, şunları söyledi: “Bu olayın ardından savcılık müebbet hapis istiyor, mahkeme ise beraat veriyor. Ya savcının iddianamesi yanlış ya da mahkemenin kararı. Eğer savcılık müebbet istiyor, mahkeme beraat veriyorsa iddianame tam hazırlanmamış, deliller tam toplanmamış demektir. Bunlar milletin vicdanını yaralıyor.”

Bozdağ’ın izlettiği videoda Tokat’ta eşini 23 yerinden bıçaklamasına rağmen adli kontrolle serbest bırakılan fail ile Aksaray’da öğrencisini döven öğretmene “iyi hal indirimi” uygulanması da vardı. Bozdağ, “Adalet tecelli etmeyince sosyal medya mahkemeleri bizim mahkemelerin yerine geçiyor. Sosyal medyadan tepki gelince tekrar tutuklama veriliyor” dedi.

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KADINLARA ÜCRETSİZ AVUKAT

BOZDAĞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Adalet Akademisi’nde kadın hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi. Kadın savcı ve hâkim adaylarına karanfil dağıtan Bozdağ, “Meclisimizin gündemine gelecek düzenlemelerle, şiddet suçlarında her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek. Davaya katılım sağladıktan sonra da ücretsiz avukat görevlendirilmesi devam edecek” açıklamasını yaptı.

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#Bekir Bozdağ#Duygu Delen#Ankara

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