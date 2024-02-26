Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı, 129 bin 259

Haberin Devamı

Bakan Tunç, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri'ne katıldı. Burada konuşan Tunç, son 21 yılda sağladıkları güven ve istikrarın, ülkeyi sürekli büyüyen bir ekonomi haline getirdiğini belirtti. Tunç, bu büyümeyle ticari ilişkiler ile sosyal ve ekonomik hayatın geliştiğini, bu gelişimin sonucunda yeni hukuki ilişkiler ve kurumların ortaya çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin mahkemelerin iş yükünü de arttırdığını belirten Tunç, tüm dünyada her geçen gün hukuk sistemlerinde yerini alan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, Türkiye'de de genişleyerek adalet sisteminde yer almaya devam ettiğini söyledi. Uyuşmazlıkların çözümünde, adalet gayesine uygun çatışma önleme ve ihtilafların çözümü yöntemlerine ihtiyacın arttığını kaydeden Tunç, "Ara buluculuk; tarafların dostane bir şekilde, barışçıl bir yöntemle, uzlaşarak haklarını az masrafla daha kısa sürede kavuşmasını sağlayan bir yöntemdir ve böylece yargının da iş yükünü azaltan, bu nedenle yargının da kalitesine katkı sunan bir mekanizmadır" dedi.

Haberin Devamı

'TİCARİ VE SOSYAL HAYATA KATKI SUNULMAKTADIR'

İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar için zorunlu ara buluculuk sisteminin getirildiğini hatırlatan Tunç, "Müzakereyle çözüme kavuşturulmaya uygun olan taşınmaz kirasına ilişkin uyuşmazlıkların da kazan-kazan ilkesi doğrultusunda çözümlenmesi için önemli bir adım attık. Bu sayede, toplumun hemen hemen her kesiminin gerek kiracı gerekse de kiraya veren olarak dahil olabileceği söz konusu uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülerek ticari ve sosyal hayata katkı sağlanmış olacaktır. Söz konusu düzenleme ile kiracı ve kiralayanın yaşayabileceği ihtilaflar, büyümeden barışçıl şekilde çözülmekte ve toplumsal barışa katkı sunulmaktadır" diye konuştu.

Kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısının 129 bin 259'u bulduğunu, bu başvurulardan 69 bin 239'sinin anlaşma ile sonuçlandığını söyleyen Tunç, "Bu da demek oluyor ki 138 binden fazla vatandaşımızın uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış oluyoruz. Hatta söz konusu sayıya kiracıların aile bireylerini de katarsak; bu sayı çok daha fazla olacaktır. Sayılar bize anlaşma sayısının, anlaşmama sayısından fazla olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

'ARA BULUCULUKTA BAŞARI ORANI YÜZDE 67'

2013'ten bugüne kadar 5 milyon 486 bin ara buluculuk başvurusu yapıldığını kaydeden Tunç, "Bunlardan 3 milyon 573 bin 900'ü anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu noktada başarı oranı yüzde 67'dir. Bu oran büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. Yılda bir mahkemede ortalama 500 dosyanın karara bağlandığını kabul edersek; 650 mahkemenin iş yüküne denk gelmektedir" diye konuştu.

Devam eden süreçte de ara buluculuk sisteminin kapsamını genişleteceklerini söyleyen Tunç, "Çünkü ara buluculuk sisteminde, yalnızca bir taraf değil, her iki taraf da kazanmaktadır. Toplum kazanmaktadır. Toplumsal huzur ve barış kazanmaktadır. En nihayetinde insanımız, milletimiz kazanmaktadır. Aynı zamanda ara buluculuk yargının iş yükünün azalmasına katkı sunmaktadır. Adalete olan güven artmaktadır" dedi.