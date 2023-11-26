Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

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Bakan Tunç, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 22. Olağan Oturumuna katıldık ve İİT İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büyükelçi Muhammad Lawal Sulaiman ile bir araya geldik.

'İslam ve İnsan Hakları Perspektiflerinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması' temasıyla gerçekleştirilen oturumda, İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Sözde insan haklarının savunucusu gözüken birçok batılı devlet, başta Filistin’de yaşanan katliam olmak üzere, konu Müslümanlar olunca insan haklarını görmezden gelmekte.

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Bu durum, batılıların insan hakları konusundaki samimiyetleri açısından turnusol kâğıdı görevi görmektedir. Batılı liderlerin sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara, insanlık suçlarına hep birlikte yüksek sesle karşı çıkıyoruz. Tüm insanlığın kadim değerleri olan adalet, eşitlik ve insan haklarının altını oyan, toplumları zehirleyen ırk ayrımcılığının son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.