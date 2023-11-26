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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#SUUDİ ARABİSTAN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 16:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 22. Olağan Oturumu’na katıldı. Tunç, 'Tüm insanlığın kadim değerleri olan adalet, eşitlik ve insan haklarının altını oyan, toplumları zehirleyen ırk ayrımcılığının son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 22. Olağan Oturumuna katıldık ve İİT İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büyükelçi Muhammad Lawal Sulaiman ile bir araya geldik.

'İslam ve İnsan Hakları Perspektiflerinde Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması' temasıyla gerçekleştirilen oturumda, İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Sözde insan haklarının savunucusu gözüken birçok batılı devlet, başta Filistin’de yaşanan katliam olmak üzere, konu Müslümanlar olunca insan haklarını görmezden gelmekte.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

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Bu durum, batılıların insan hakları konusundaki samimiyetleri açısından turnusol kâğıdı görevi görmektedir. Batılı liderlerin sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara, insanlık suçlarına hep birlikte yüksek sesle karşı çıkıyoruz. Tüm insanlığın kadim değerleri olan adalet, eşitlik ve insan haklarının altını oyan, toplumları zehirleyen ırk ayrımcılığının son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#SUUDİ ARABİSTAN

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