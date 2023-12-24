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DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma... 42 kişi gözaltına alındı

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#ADALET BAKANI#YILMAZ TUNÇ#Hukuk
DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma... 42 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 16:27

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Diyarbakır valiliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Diyarbakır'da düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’nde tepki çeken bir olay meydana geldi. Sunucu, katılımcılara “Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım” deyip ayağa kalktı. Ardından teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

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VALİLİK: 42 GÖZALTI

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde halkların eşitlik ve demokrasi Partisi il Başkanlığı’nca düzenlenen parti gençlik Meclisi 1. olağan Kongresi’nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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#ADALET BAKANI#YILMAZ TUNÇ#Hukuk

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