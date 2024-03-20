Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklamalar: ABD anne-oğulu iade edecek mi

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Ehliyetsiz kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’u önce Mısır’a ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçıran anne Eylem Tok, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Timur’un ABD vatandaşı olması nedeniyle günlerdir tartışılan ‘Türkiye’ye iade edilecekler mi?’ sorusunu önceki akşam düzenlenen iftar yemeğinde gazeteciler, Bakan Tunç’a sordu. Tunç gelişmeleri şöyle anlattı:

BELGELERİ TAMAMLADIK

“ABD’yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. ABD Adalet Bakanlığı’ndan bize cevabi yazı geldi. Yazıda istenen bazı belgeler vardı. Bu belgeleri de tamamladık. Süreci takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de İnterpol aracılığıyla. Ve umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın, buradaki yargılama süreci de devam etsin. Şu anda 1 kişi tutuklu, 2 kişi adli kontrol cezası aldı.





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TUTUKLAYIP İADE EDİN

(Amerikan makamlarının Eylem Tok’un yer değiştirmesine karşı ayrıca bir tedbir alma mekanizması var mı?) Biz diyoruz ki geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok. Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ‘Ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir’ diyor. Son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi’nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz. Anne için ‘Alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var’ deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir.

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ABD DE YARGILAYABİLİR

(Amerikan makamları yargılayabilir mi?) Yargılayabilir. Yani der ki; Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım.”

KARA PARAYSA ORTAYA ÇIKAR

(CHP’deki para sayma görüntüleri): Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? İl binasının satışı denildi. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Eğer bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa ortaya çıkacaktır. Sosyal medyada ‘Adalet nerede?’ diye yazmaya başladılar. ‘Savcılık niye el koymuyor?’ dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz. (İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in tanık olarak çağırılması) O da çağırılıyor. Gelip ifade verebilir, vermezse, hakkındaki hazırlanacak fezleke Meclis’e gönderilir, dokunulmazlığı kaldırılırsa süreç işler.



EROS KARARI İSTİNAFA GİDİYOR



Bakan Tunç, kamuoyunda büyük tepki çeken kedi Eros’un tekmelenerek öldürülmesi olayında verilen ceza için savcının istinafa başvuracağını söyledi. Sokak hayvanlarıyla ilgili Tarım Bakanlığı ile ortak çalışma yaptıklarını da belirten Tunç, “Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var, seçim sonrası gündeme gelecek” dedi.