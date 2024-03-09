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Adalet Bakanı Tunç, Marmaris'te konuştu: Yeni adliye binası yapacağız"

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Marmaris#Serkan Yazıcı
Adalet Bakanı Tunç, Marmariste konuştu: Yeni adliye binası yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 21:04

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tunç, "Marmaris için projelerimiz var. Marmaris'e yeni bir adliye binası yapılması için çalışmalara başladık" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tunç, Muğla’da Büyükşehir Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın projelerini dinlediğini, valilik ve adliye ziyaretlerinde Muğla ve ilçelerine yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Tunç, "Muğla’mız Türkiye’nin turizm cenneti, ilçeleri ile beraber dünya harikası, buralara daha çok değer verilip gerçek belediyeciliğin hayata geçirilmesi lazım. Marmaris için projelerimiz var. Marmaris'e yeni bir adliye binası yapılması için çalışmalara başladık" diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, Marmariste konuştu: Yeni adliye binası yapacağız

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Bakan Tunç, Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın proje tanıtım toplantısının ardından Marmaris Adliye Binası'na giderek incelemelerde bulundu. Bakan Tunç’a Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük eşlik etti.

Adalet Bakanı Tunç, Marmariste konuştu: Yeni adliye binası yapacağız

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#Yılmaz Tunç#Marmaris#Serkan Yazıcı

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