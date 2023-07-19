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Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak

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#Yılmaz Tunç#Adli Tatil#Adalet Bakanı
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 23:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli tatil dönemi yarın başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, Ceza Muhakemesi Kanununun 331, Danıştay Kanununun 86, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek. 31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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#Yılmaz Tunç#Adli Tatil#Adalet Bakanı