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Adalet Bakanı Bozdağ: Talimatı aldık, anayasa çalışmasına başlıyoruz

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#Ankara#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bozdağ: Talimatı aldık, anayasa çalışmasına başlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 13:26

CHP'nin başörtüsü teklifine "gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarıma talimatı bugün, burada veriyorum. Çalışmaları süratle hazırlayıp önümüze getirecekler" diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Talimatı aldık, anayasa çalışmasına başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısında CHP'nin başörtüsü teklifi ile ilgili "Kanun teklifi diye Meclis’e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır. Kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline gelebilir. Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" demiş ve "Arkadaşlarıma talimatı bugün, burada veriyorum. Çalışmaları süratle hazırlayıp önümüze getirecekler. Gerisi CHP ve onun başındaki partinin bileceği iş" ifadelerini kullanmıştı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Talimatı aldık, anayasa çalışmasına başlıyoruz" dedi.

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#Ankara#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ

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