Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Günü Programı'na katıldı. Bakan Bozdağ, "Türkiye son 20 yıl içinde her alanda büyük değişiklikler yaşadığı gibi, insan hak ve hürriyetlerinin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle hukuk devletinin tahkim edilmesi anlamında da pek çok önemli reformlara, gelişmelere imza atmıştı. Zaman içinde biz bunları unutmuş olabiliriz. Unutabiliyoruz da. Neler oldu? Neler olmadı? Dün neydi? Bugün ne oldu? Bunları enine boyuna her zaman elbette hatırımızda tutamayız ama zaman zaman bunları hatırlamakta, hatırlatmakta bulunduğumuz yerin kıymetini doğru takdir etme bakımından büyük faydalar olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye'de hak arama yolu dendiği zaman bir idareye başvuru yolu var. Oradan netice almazsanız, yargıya başvuru yolu var. Vatandaşlarımızın, tabiri caizse iki hak arama yolu var. Bunu, 2002 yılı öncesi için söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda hak arama yollarının arttırıldığını görüyoruz. Bambaşka bir noktaya geldik. Türkiye'de hem kişisel verilerin korunması hakkı, anayasal güvenceye kavuşturuldu ve bunun üzerinden kişisel verileri koruma kurumu kurularak kişisel verilerle ilgili yeni bir hak arama yolu ortaya koyduk. Her bir vatandaşımızın anayasamızdaki temel hak ve hürriyetleriyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki örtüşen hürriyetlerden herhangi birisi kamu gücü tarafından ihlal edildiği takdirde, bu sefer de ne yaptık? Bireysel başvuru hakkı getirdik. Bugün her bir vatandaşımızın, temel hak ve hürriyetlerinin haksız bir şekilde kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası varsa, Türk Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmektedir" diye konuştu.

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