Adalar’ın son atları

Haberin Devamı

ADALAR sokaklarında bir dönem eksik olmayan fayton çanları şimdi yerini elektrikli araçlara bıraktı. Tepelerdeki yeşillik alanlarda bazen başı boş olarak dolaştıkları görülen atlar da artık yok. Adalar’da sahiplerinin elinde sadece 9 at kaldı. Diğer atların tümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınarak Adalar dışına çıkarıldı ya da İSPARK’ın ahırına konuldu.

BİR TUR ATTIM CEZA KESTİLER

Çetin Erdem, Heybeliada’da atlarını ve faytonunu satmayan tek faytoncu. Beş atı ahırında, faytonu ise evinin önünde duruyor. Adalar’dan gönderilen atların nerede olduğunun bilinmediğini iddia eden Çetin Erdem, “Atların gezmesi lazım ama gezdirmemize bile izin vermiyorlar. Yakın zaman içinde atımı gezdirdim diye 1000 TL ceza yazdılar. Bana ‘faytonunu sat’ dediler. Bir insan 300 bin TL ile hayatını devam ettirebilir mi? Ben parayı alsam ne yapacağım, ev alamam, bu saatten sonra yeni iş yapamam’’ dedi.

Haberin Devamı

ONLAR BENİM ÇOCUKLARIMDI

Büyükada’da yaşayan başka bir faytoncu ve at sahibi Şahin Tuncel ise şunları söyledi: ‘’Üç adada yaklaşık 1800 at vardı. Geride yaklaşık 120 at bıraktılar. Aralarında ölenler oldu. Bildiğim kadarıyla 45-50 kadar at kaldı. Süreç başladığında 4 tane atım vardı, geriye bir tane kaldı. Bu atlar kapanmaya alışık değildi, psikolojik nedenlerden dolayı öldü. Onlar benim çocuklarım gibiydi.’’

HER GÜN BESLİYORLAR

Sahiplerinin elinde kalan atlara Adalılar’ın da desteğiyle bakılmaya çalışılıyor. Atlar için gönüllü olanlardan biri de İdil Özsöyler. Atlar gönderilince Adalar’ın karakteristik yapısının bozulduğunu söyleyen Özsöyler, “Onlar adanın bir parçası. Atlar ayrıca terapide kullanılan hayvanlar, niye buna izin vermezler? Atlar Adalar’da uygun şartlarda yaşasın istiyoruz” dedi. Adaların Atları Platformu üyesi Doğa Su ise, “Doğaya, atlara, hayvanlara sahip çıkmak lazım. Ben bunu yapmazsam insanlığımı sorgularım. İSPARK at ahırlarında en son 50 civarı at olduğunu öğrendik, diğer adalarda da biz yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.