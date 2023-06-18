Adalar'da kullanılacak yeni taksilerin tanıtımı yapıldı

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Adalar'da toplu ulaşım 2020 Haziran ayından itibaren Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada da İETT bünyesindeki tamamen elektrikli olan 40 AdaBüs ve 85 AdaMini ile sağlanıyordu. Yoğun talebin ardından bu ay itibariyle 3+1 kişilik 50 adet Adamini taksi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Taş Mektep 'in önünde 18.30'da yapılan törenle Adalar İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekrem İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu'da eşlik etti. İmamoğlu, tanıtım töreninde konuşma yaptı. İmamoğlu, 2024'ün başında Adamini taksilerin sayısının artırılacağını belirti.

"Adalar'A GELEN VE ADALARDA OLAN İNSANLARIMIZA HİZMET EDECEK"



Burada konuşan İmamoğlu, "Burası bana göre dünyanın en nadide köşelerinden birisi. İstanbul zaten dünyanın en özel şehri, merkezi diyebiliriz. Adalar da bence İstanbul'un en güzel vitrinlerinden bir parça. Başından beri özel bir ilgimiz var. İlçe belediyemiz olsun, adaların bütün sivil inisiyatifleriyle her konusunu hassasiyetle bir çalıştayla, bir ortak akıl mekanizmasına dönüştürerek yol aldık. İlk günden itibaren ve hatta biz göreve gelmeden belki de 15-20 yılı kapsayan bir süreç içerisinde ne yazık ki Adalar halkının ve bütün İstanbul'un hatta ülkenin vicdanını sızlatan bir fayton işletmeciliğindeki kötü manzaralar vardı. Bunların giderilmesiyle ilgili çokça toplantılar yaptık. Çokça buluşmalar yaptık. Her kesimi dinledik, Faytonda çalışanından faytonun sahibine, burada yaşayanlardan genel anlamda hayvan hakları savunucularından tutun da İstanbullulara varıncaya kadar, akademik kadrolara varıncaya kadar dinledik. Aslında gerçek bir demokrat bir belediyecilik nasıl yapılır ve bir karar nasıl alınır süreciyle ilgili fayton meselesinin adalarda çözümü noktasında atılan bütün adımlar örnek bir süreç diyebilirim. Bugün yine yerli üretim, kendi ülkemizin insanlarının tasarladığı, biçimlendirdiği ve geliştirdiği bir aracı buranın taksisi olarak hizmete sunmanın buluşmasındayız. Bugün Adalar için birkaç müjde birden aslında yaşıyoruz. Hem yeni taksilerimizi harekete geçiriyoruz Adalar'da, hem de yine adaların biblosu diyebileceğimiz çok özel bir taş mektep binasını birazdan yukarıda hep beraber hizmete kavuşturacağız ki nasıl bir yapıyı bulduğumuzu, gördüğümde şaşkınlıklarımı gizleyemediğimi ve derhal burayı hızlıca İstanbullulara kazandırmamız gerektiğini dün gibi hatırlıyorum ve bugün gelinen noktayı orada da göreceğiz. İnşallah günün koşullarındaki en iyi tasarımla Adalar'a gelen ve Adalar'da olan insanlarımıza hizmet edecek" dedi.