Adalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?

Motorlu taşıt kullanımının yasak olduğu Adalar'da, son yıllarda faytonlara koşulan atlar da hep kamuoyunun gündemine geldi.

2020 yılının ocak ayında alınan bir kararla da atların kullanımı yasaklandı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararları doğrultusunda Adalar’da toplu ulaşım için elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi. Ancak bu kez de kararın ardından Adalar ilçesini oluşturan Büyükada başta olmak üzere Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası akülü araçlarla dolup taştı.

Yıllardır tartışma konusu olan 'Atlı Faytonlar'ın kullanımı yasaklandı. Ancak tartışmalar sona ermedi.

FAYTONLAR GİTTİ AKÜLÜ ARAÇLAR ÇOĞALDI

Özellikle Büyükada'dan yükselen 'Artık yolda yürüyemez olduk' 'Her kapı önünde akülü araç var' şikayetleri sonrası Adalar Belediyesi de aldığı yeni bir kararla, ilçede akülü araçların kullanımına kısıtlama getirdi.

SADECE YAŞLILARA VE GÖREVLİLERE SERBEST

Yeni alınan karara göre sadece 65 yaş üstü Ada sakinlerinin ve 'kuryeler, kamu görevlileri' gibi özel izne tabi olanların akülü araç kullanmasına karar verildi.

BU KARAR DA PROTESTO SEBEBİ OLDU

Ancak alınan bu yeni kararda Adalıların tepkisini çekti. Büyükada'da sakinleri bu kez akülü araç kullanımının yasaklanmasını Belediye binası önünde protesto etti.



Büyükada'da toplu ulaşım, Ada sakinlerine indirimli Ada Kart'ın yanı sıra İstanbulkart ile de çalışan, 13 kişi kapasiteli elektrikli toplu ulaşım araçlarıyla sağlanıyor. İnişli-çıkışlı bir yapısı olduğu için bisiklet pek tercih edilmiyor. Bunun yanı sıra akülü araçlarla 'taksi' gibi çalışan, korsan taşımacılar da var. Bu şahısların günlük kazancı hafta sonları 2 bin liraya kadar çıkıyor.

ADA SAKİNLERİ NE DİYOR?

Ada sakinleri de kararla ilgili ikiye bölünmüş durumda. 10 senedir Büyükada'da yaşayan Mimar Ali Erkurt'a göre sonunun temelinde Ada'nın son yıllarda 'turistik' bir yere dönüşmesi var.

Atlı faytonların eskiden tartışma konusu bile yapılmadığını savunan Erkurt "Faytonculuk adanın geleneksel taşımacılık sistemiydi. 150 seneye yakın kullanılan faytonlarla birlikte belediye araçları ve kamu araçları dışında adaya senelerce motorlu araç sokulmadı. Faytoncular adaya hizmet eden insanlardı. Ama ne zamanki adanın turistik değeri çok yükseldi, ziyaretçi sayısı arttı. Bu durumda faytoncular Adalıları bırakıp turistlere yöneldi. Haliyle de ortaya bir taşıt açığı çıktı. Hızlı hareket ederek kâr etmek isteyenler bu işi bir sektör haline geldi. Bu sektörde hayvanlara ve çalışanlara da eziyet yapılmaya başlandı. Bu kötüleşmenin iyileştirilmesi gerekir ki. Tabii ki atlar eziyet görmemeli. Daha elit düzenli bir işleyiş gerçekleştirilebilirdi" dedi.

Akülü araçların hasta ve yaşlı Ada sakinleri için kullanılmaya başlandığını ancak kısa sürede sayılarının arttığına değinen Erkurt "Herkes 'ben neden kullanmıyorum' deyince sorun büyüdü. Sonra bir baktık ki sokaklarda yüzlerce araç var. Sonrasında da gördük ki bu araçlarla yüksek fiyatlara yolcu taşınmaya başlandı. Ehliyeti, plakası olmayan kişiler bu araçlarla fahiş fiyatlara turist taşımaya başladı. Bu kişiler günlük bin-bin 500 lira kazanmaya başladı. Çok kârlı bir sistem haline gelince de sistemin içindeki kişiler, yapılan değişikliğe yüksek sesle tepki göstermeye başladı" diye konuştu.

"Yasak dediler araba dükkanın yanında yatıyor. Bakın müşteriye gideceğim, gidemiyorum..."

HERKES DERTLİ MEMNUN OLAN YOK!

Büyükada'daki ulaşım sorunu için deyim yerindeyse herkes dertli. İşte onlardan sadece birkaçı...

Adada kuaför dükkanı işleten Kemal Çakar: Biz burada esnafız. Akülü araç kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bazı müşterilerimiz uzak oturuyor. Bazı yaşlı müşterilerimizi dükkana getirmek ve evine götürmek için akülü araç kullanıyoruz. Biz bu aracı 7-8 senedir kullanarak ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda nasıl yapacağımızı, ekmeğimizi nasıl döndüreceğimizi bilmiyoruz. Yapılan düzenlemeyle birlikte sıkıntı yaşamaya başladık. Şu anda yasak dediler araba dükkanın yanında yatıyor. Bakın müşteriye gideceğim, gidemiyorum. Esnaf olan arkadaşlar bazı şeyleri kullanmak durumunda. Bu kesime karşı bir anlayış gösterilmesi lazım.

"Bir sokakta 60 tane araç saydım... Hangi insan evinin önünde böyle bir manzara ister..."

"TİCARİ AMAÇLA KULLANANLAR BÜYÜK SORUN"

Ali Albayrak: Bu düzenleme sonrasında iki türlü düşünmek lazım. Evi uzakta olanlar için gerçekten ihtiyaç. Özellikle yaşlı annesi, çoluğu çocuğu olanlar için zaruri bir ihtiyaç. Ama onun haricinde bu araçları ticarette kullananlar için ki adada resmen uçarak kullanıyorlar. Özellikle de bu araçlar yüksek fiyatlarda kanunsuz bir şekilde müşteri taşıyorlar. Küçük çocukların da kullandığını görüyoruz. Gece son sürat gidiyorlar. Şimdi bunun yanında da yaşlı annesini ya da babasını getirip götüreni de kısıtlamamak lazım bence. Güvenliği olumsuz etkiliyorlar. Bir sokakta 60 tane araç gördüm. İnsan evinin önünde böyle bir tablo görmek ister mi?

"Biz keyfe keder binmiyoruz bu araca. Adanın her yerine servis çekiyoruz"

"KEYFE KEDER KULLANANLARINKİ YASAKLANSIN"

Cemal Uzun: Ben mahalleye odun, kömür, su ve tüp servisi yapıyorum. Adanın coğrafyası hep inişli çıkışlıdır. Daha önce hizmetimizi at arabasıyla yapıyorduk. At arabaları yasaklanınca biz de akülü araç kullanmaya başladık. Bugün de uygulama devreye girdi. Biz müracaatımızı yaptık akülü araç kullanmak için. Bir de böyle karar alırken keyfe keder gezenleri değil de bu araçlarla hizmet verenleri engellememek gerekiyor. Biz keyfe keder binmiyoruz bu araca. Adanın her yerine servis çekiyoruz biz. Eğer bu engellenirse kapımıza kilit vuracağız. Bu akülü araçlar bizim elimiz ayağımız. Trafik yoğunluğu oluşuyor çünkü yolcu taşımacılığı yapmaya kalktılar. Bize gelip insanlar korsan taşımacı numarası soruyorlar. Mesela bana da teklif edenler oluyor, 'Beni iskeleye atar mısın' diyorlar. Ben yasal olmadığı için böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Mesele benim evim buraya 2 kilometre uzaklıkta. İşim bittikten sonra ben aracı bırakıp ev yürüyerek gidip geliyorum.

"Akülü arabalar insanın üstüne üstüne geliyor. Zaten sokaklar dar. Çıktığım zaman rahat yürüyebileceğim bir yol istiyorum ben..."

"DENGESİZ AKÜLÜ ARAÇ KULLANANLARDAN BİZ DE ŞİKAYETÇİYİZ"

Sabahat Akyürek: Hakikaten usulü ile kullananlara bir şey demiyorum. Belki halkın ya da esnafın tepede oturması nedeniyle kullanıyorlardır. Ancak oturanlar, dengesiz akülü araç kullananlardan büyük sıkıntı çekiyoruz. Sanki araç kullanmayı burada öğrenmeye çalışıyorlar. Biraz evvel yolda yürürken 3 kişinin bana çarpmasından korktum. İnsanın üstüne üstüne sürüyorlar. Zaten sokaklar dar. Çıktığım zaman rahat yürüyebileceğim bir yol istiyorum ben burada. Dar olan sokağı da bu araçlar dolduruyorsa ben bir ada sakini olarak sıkıntı çekiyorum haliyle.

BELEDİYE: AMACIMIZ ADALILARIN HAYATINI ZORLAŞTIRMAK DEĞİL

Alınan kararı değerlendiren Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatlarını zorlaştırmak değil, aksine biz ada sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" görüşünde.

Adalar'ın 16 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu bunun da 12 bininin 18 yaş üstü olduğunu hatırlatan Çelik "Biz 8 ila 10 bin arasına ulaşmış sadece akülü araçtan bahsediyoruz. Buna artı olarak elektrikli bisikletler ve kişisel olarak kullanılan ve kiralık bisikletler var. Dolayısıyla maksimum yol genişliği 4 metre olan Adalar İlçesi, bu trafik yoğunluğunu kaldırılamaz. Herkes zaten bu durumu gözüyle görebilir. Biz düzen ve kontrol altında kullanımın devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

"İŞİN TİCARETİ YAPILIYOR"

"Buradaki eylemi oluşturan kalabalığın çoğu işin ticaretini yapanlardı" iddiasında bulunan Başkan Yardımcısı Çelik, "150-200 yıllık geçmişi olan bir ulaşım şekliydi faytonlar. Bunu kaldırıp yeni bir sistem koyduğunuzda açıklar oluşabilir" dedi ve şu hususlara dikkat çekti

-Ada içi ulaşım elektrikli bisikletle sağlanabiliyor. Bütün Ada'yı (Büyükada) gezmek 14 km. Sağlık binaları ya da belediyelere baktığımızda yürünecek 45 dakikalık bir yol bile yok.

-Bir anda buraya yaklaşık 6 bin kişi geliyor. Ne kadar araç koyarsanız koyun aynı anda kuyruk olmadan kimseyi araca bindiremezsiniz. Ada zaten tamimiyle bir yaya bölgesi.