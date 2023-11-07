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Adalar yolcu teknesinde panik anları: Dümeni kilitlendi

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#Adalar#Yolcu Teknesi#Dümen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 13:16

Adalar - Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi. Dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Tekne halat yardımıyla iskeleye çekildi.

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Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi.

Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti. Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi.

Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Adalar#Yolcu Teknesi#Dümen

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