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Adalar vapurunda yer kavgası! Kadın yolcunun tartaklandığını görünce...

#İstanbul#Adalar#Vapur

İstanbul'da Adalar vapurunda iki yolcu, oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

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Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti.

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Adalar vapurunda yer kavgası Böyle gözaltına alındılarAdalar vapurunda yer kavgası! Böyle gözaltına alındılarHaberin Tüm Görselleri

Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca kavga büyüdü. Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

Adalar vapurunda yer kavgası Kadın yolcunun tartaklandığını görünce...

KAVGAYA KARIŞANLARIN VAPURDAN İNDİRİLME ANLARI KAMERADA

Kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı. İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı.

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Adalar vapurunda yer kavgası Kadın yolcunun tartaklandığını görünce...

Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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#İstanbul#Adalar#Vapur

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