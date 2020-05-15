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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Acun’un jeti topladı, THY tahliye etti

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Acun’un jeti topladı, THY tahliye etti
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Küba, Jamaika, Bahamalar, Cayman Adaları, St. Vincent ve Grenadinler ile Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan 154 Türk vatandaşı, THY uçağı ile tahliye edilirken, Acun Ilıcalı vatandaşların toplanması için özel uçağını tahsis etti.

Türkiye yurtdışındaki Türkler için yaptığı tahliyelere Karayipler bölgesindeki Küba, Jamaika, Bahamalar, Cayman Adaları, St. Vincent ve Grenadinler ile Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan toplam 154 Türk vatandaşını da ekledi. Vatandaşlar Dominik’e giden THY uçağı ile tahliye edildi. Bölgedeki vatandaşların Dominik’te toplanması için ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı özel jetini tahsis etti. Küba ve Cayman Adaları’nda bulunan Türkler, Ilıcalı’nın jeti ile Dominik’e götürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi Twitter hesabından tahliyeye katkısı nedeniyle Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti. Çavuşoğlu, “Cayman Adaları ve Havana’da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti’ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Acun’un jeti topladı, THY tahliye etti

Yolcuları getiren uçak, dün saat 17.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Ilıcalı’nın ekibi Maltepe’deki yurda yerleştirilirken, diğer yolcuların ise Tekirdağ’daki KYK yurdunda misafir edileceği belirtildi.

ILICALI GELMEDİ

Acun’un jeti topladı, THY tahliye etti

Türk vatandaşlarının yanı sıra bölgedeki 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 38 Romanya ve 1 Tunuslu da tahliye edildi. Ilıcalı, Twitter hesabında, “Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış. Vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla yolluyoruz. Özlem doluyum o ayrı” diye yazdı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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