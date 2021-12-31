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Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021#Yılın Kişileri #Yılın Olayları
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Araştırma şirketi Optimar, “A’dan Z’ye 2021” isimli çalışmasında, yılın en akılda kalan kişi ve olaylarını açıkladı. Araştırmaya göre pandemiyi hiç unutmadık, en çok orman yangınlarına üzüldük. Yılın en iyiliksever kişisi Haluk Levent olurken yılın en iyi şarkıcısı kategorisinde Melek Mosso, Sezen Aksu’yu geçti.

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PANDEMİ YAKAMIZI BIRAKMADI

Araştırmaya katılanlar “2021’in en unutulmaz olayı nedir?” sorusuna yüzde 12.8’le “Pandemi” yanıtını verdi. Bu yanıtı doların yükselmesi ve Ayasofya’nın açılışı izledi. 

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

YANGINLAR ÇOK ÜZDÜ

Katılımcıların yüzde 12.4’ü yılın en akılda kalan haberine ‘49 ilde 299 orman yangını’ yanıtını verirken yılın en üzücü olayı sorusuna yüzde 34.9’la yine orman yangınları cevabı geldi. Orman yangınlarını yüzde 26.6’yla kadın cinayetleri takip etti.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

EN İYİLİKSEVER HALUK LEVENT

‘Yılın en iyilikseveri sizce kim oldu’ sorusuna katılımcıların yüzde 49’u Haluk Levent yanıtını verdi. Onu Müge Anlı ve Acun Ilıcalı izledi.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

METE’NİN YILDIZI PARLADI

Katılımcılar yılın parlayan yıldızı sorusuna yüzde 17.4’le Haluk Levent, yüzde 11.1’le Mete Gazoz yanıtını verdi.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

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TABİİ Kİ YILIN İNSANLARI

Araştırmanın sonuçlarında yılın bilim insanı yüzde 30.5 ile Özlem Türeci ve Uğur Şahin seçildi.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

MELEK’İN ŞARKILARI

Müzik alanında katılımcılar yılın en iyi şarkıcısı olarak Melek Mosso, Sezen Aksu ve Zeynep Bastık’ı seçti.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

SOSYAL MEDYANIN PATRONLARI

Sosyal medyadaki eğilimleri de ölçen araştırmada yılın en iyi kadın Influencer’ı, Eylül Öztürk, Danla Biliç ve Duygu Özarslan seçilirken erkek influencer kategorisinde CZN Burak, Aykut Elmas ve Cemalcan Cansever zirvede yer aldı.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

EN UNUTULMAZ DOLANDIRICI ‘TOSUNCUK’

“2021 yılının en unutulmaz dolandırıcılık olayı sizce hangisidir?” sorusuna ise yüzde 26.5’le ‘Çiftlikbank’ cevabı geldi.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

2021’DE VEDA EDENLER...

“Vefatına en çok üzüldüğünüz önemli isim kim oldu” sorusuna katılımcıların 21.5’i Rasim Öztekin yanıtını verdi. Diğer isimler de Sezai Karakoç, Kartal Tibet ve Ferhan Şensoy olarak sıralandı.

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

2022 BİZE PARA VE HUZUR VER

’2022’den beklentiniz’ sorusunu katılımcıların yüzde 28.4’ü ‘ekonominin düzelmesi’ yanıtını verirken yüzde 26.4’ü ‘ülkenin huzuru ve refahı’ diye cevapladı. 

OTELLER VE TESİSLER % 100 DOLDU

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerindeki otel ve tesislerde, yılbaşı öncesi yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. 2021’i uğurlamaya saatler kalırken, birçok kış turizm merkezi, tatil yöresi ve tesisinde yeni yıl heyecanı yaşanmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistler, 2022’yi karşılamak üzere haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdıkları tesislerde yerlerini aldı. Çeşme ve Uludağ’daki otellerle Afyonkarahisar’daki termal tesisler yılbaşı öncesi tamamen doldu. Kuşadası ve Kartalkaya’da doluluk oranı yüzde 90’ları aştı. Kapadokya bölgesi de bu gece 35 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. Karadeniz’de ise doğa otelleri ve bungalovlara akın oldu. (DHA)

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Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

BU GÖSTERİYİ İZLEMENİN BEDELİ 3650 TL

Korona kâbusu 2021 boyunca sürerken, dünya 2022 yılına da pandemi gölgesinde giriyor. Coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla ilk giren ülkelerden olan Avustralya, salgın önlemlerini arttıran ülkeler arasında yer aldı. Fiziki mesafe kurallarını tesis edebilmek adına, ülkenin en büyük kentlerinden Sydney’de havai fişek gösterileri yüksek ücretlerle satışa sunuldu. Biletler 385 Avustralya Doları’na (3650 TL) satılırken, sahildeki etkinliklere katılımcı sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Kentte kutlamalar için önemli olan birkaç noktanın biletli satışa çıkarıldığı ve bu etkinlikler dışındaki hiçbir kutlamaya izin verilmediği bildirildi.

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Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

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