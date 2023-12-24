Aciller dolup taştı

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KIŞ aylarının gelmesi ve soğuk havaların artmasıyla üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşandı. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde gribal enfeksiyon nedeniyle hastanenin acil servislerine başvuran hasta sayısının 2 katına çıktığını söyledi. Önceki dönemlerde günde 750 ile 1000 arasında olan acil servise başvuranların sayısının 1750 ila 2 bine yükseldiğini kaydeden Doç. Dr. Doğan, “Üst solunum yolları enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonların varlığında, seyrinde bir artış var.

‘VİRÜS POTPURİSİ YAŞIYORUZ’

Bu yıl biraz daha çoklu etkenlerle karşı karşıyayız. Hastanemize influenza virüs, koronavirüs, adenovirüs, rinovirüs ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuyla başvuran hastalarımız oluyor. Bir enfeksiyon tablosundan iyileşip, kişi bir müddetten sonra farklı bir etkene maruz kalabiliyor. Buna bağlı olarak hastalıkların seyri biraz daha uzuyor. Kas ağrıları, eklem ağrıları, hâlsizlik şikâyetleri var. Vücutta, dönemin özelliklerini, yani bir virüs potpurisi yaşıyoruz" dedi.

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BİREYSEL TEDBİRLER ALINMALI

Doç. Dr. Doğan, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraları: “Enfeksiyon bulguları varsa, mutlak suretle maske takılmalı, ya da sosyal mesafe korunmalı. Çocukları, mümkünse toparlayana kadar okula göndermeyelim.”