Acılı babadan ‘Peşini bırakmayın’ mesajı: Duygu sizin de kızınız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, taziye ziyareti sırasında Gaziantep Valisi Davut Gül’ü arayarak baba Bülent Delen ile görüştü. Baba Delen, Bakan Gül’e “Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın. Baromuz ayaklandı onlardan da Allah razı olsun. Duygu sizin de kızınız. Ben size güveniyorum. Teşekkür ederim” dedi. Ailenin acısını paylaşan Bakan Gül’ün, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını, aydınlatılacağını ve yargının en doğru kararı vereceğini söylediği öğrenildi.

‘HAYALLERİ SÖNDÜ’

Baba Bülent Delen, gazetecilere “Bakanım gerekenin yapılacağını söyledi. Ben bakanıma güveniyorum. Her şeyi adalete bıraktım. Çocuğum okuyacak adam olacaktı. Şu anda adam falan kalmadı. Çocuğum üniversiteye gidecekti, hayalleri vardı. Hayalleri söndü. Toprağa gömdük geldik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Buradakiler bizim yakınlarımız, onların acısı bizim acımız. Acılarını paylaşmaya geldik. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaşıldıkça azalır. Annemizle de ailemizle de görüştüğümüzde şunu net şekilde söyledik; biz mazlumun ve mağdurun yanında tarafız. Biz fail kim olursa olsun, zalimin ve zulmün karşı tarafındayız. Tüm mücadelemiz herkes için adalet ile geçti. Bugünkü mücadelemizde Duygu için, adalet için buradayız. Tarafız mücadelemiz devam edecek, takip edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.

‘MAHKEME KARAR VERECEK’

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün Duygu Delen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Gül ve Başkan Şahin, baba Bülent Delen, Duygu’nun ağabeyi Harun Delen ve dedesi Mehmet Yüceler tarafından karşılandı. Aileye taziyelerini ileten Vali Gül şunları söyledi: “Hepimizin başı sağ olsun. Yaşanan olay sonrası gerek emniyetimiz gerekse savcılığımız gerekli çalışmayı yaptı. Şüpheli önce gözaltına alındı daha sonra tutuklandı. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun nasıl olduğunu düştü mü, düşürüldü mü, itildi mi? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. Adliyede bu sürecin sabırla devam etmesini beklemeliyiz. Herkes şundan emin olsun, hiç kimsenin ahı, hiç kimsenin kanı yerde kalmaz. Duygu bu milletin de evladı.”