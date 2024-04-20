Acılı baba tahliye kararına isyan etti: Madem suçluydu niye bıraktınız

Haberin Devamı

İSTANBUL Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’de ehliyetsiz kullandığı lüks otomobille Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur olaydan birkaç saat sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a kaçırıldı. Anne - oğul daha sonra Amerika’ya geçti.

Soruşturma kapsamında Timur Cihantimur’un babası ünlü estetisyen Bülent Cihantimur’un da şüpheli olarak ifadesi alındı. Cihantimur’a ifade sonrası yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğü getirildi.

Haberin Devamı

Eylem Tok ve oğlunun New York sokaklarında çekilen gülümsedikleri fotoğraflar büyük tepkilere neden olmuştu.Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi Ayşe Ceren Saltoğlu, tahliye edildi. Böylece davada tutuklu kimse kalmadı.

Cihantimur’un işyerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu, o gece anne ve oğlu havalimanına götüren kişiydi. Saltoğlu, 12 Mart 2024’de “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklandı. Sataoğlu’nun aylık tutukluluk incelemesini yapan İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliği, tahliyesine karar verdi.

Oğlunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki tek tutuklunun da tahliye edilmesine tepki gösteren acılı baba Özer Aci, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘BAYRAM YAŞAYAMADIK’

“Ne yazık ki tahliye kararı almışlar. Tahliye eden hâkime sormak lazım, ‘Madem suçluydu içeri aldınız, şimdi niye bıraktınız?’ Bu kişi emir kuluydu tamam. Ona emredildi, o da gitti, geldi, götürdü onları. Havaalanında el salladı arkalarından. Delilleri kararttı, yanlış ifade verdi. Ama suçlu bulundu, içeri alındı. Yani cezası mı kesilmişti de bir ay yatıp çıktı, onu anlayamadım. Eşim halen ağlıyor. Nasıl iyi olabiliriz ki. Dişimi sıktım, bayramda oğlumu ziyarete gittim mezarına. Bizim içimizde bir yara var, mum yanmaya devam ediyor. O sönmeyecek. Öldüğümüz zaman sönecek. Bizim bayramımız mübarek olmadı. Bizim bayramımız karalara döndü. Onlara sormak isterim ‘Bayramları nasıl geçti’ diye.

Haberin Devamı

‘GELİP TESLİM OLSUNLAR’

Hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam edebiliyorlar bilmiyorum. İlk 15 gün ben bir bardak su içemedim, suyu yutamıyordum, boğazımdan aşağı geçmiyordu. Onlar hayatlarına nasıl devam edecekler, bizim böyle acı içinde olduğumuzu bile bile. Allah ıslah etsin. Bunlar da gelip adalete teslim olsalar, en azından yüreğimize bir nebze su serpilmiş olur. Başka istediğimiz bir şey yok. Dönüp teslim olsunlar.”