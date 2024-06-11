Acılı abladan çağrı: Kardeşimin katilini bulun

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Kamera görüntülerini incelen polis, cesedin Beylikdüzü’den bir araca konulup Mimar Sinan Köprüsü’ne götürüldüğünü tespit etmişti. Görüntülerde aracı süren kişinin 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucudan sabıkalı Yavuz Güngör, yanındaki kişinin de Fırat B. olduğu ortaya çıkmıştı. Cesedin sarıldığı halının üzerindeki yıkamacı etiketi üzerinden de şüphelilerin Beylikdüzü’nde bir ay önce kiraladıkları evin adresine ulaşmıştı. Eve yapılan operasyonda halıyı denize atan Fırat B. (53) ve Sedef Güler’in son görüştüğü kişi Onur Ö. gözaltına alınmıştı.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Fırat B. emniyetteki ifadesinde Yavuz Güngör’ü hedef göstererek “Yavuz Güngör, beni aradı. Eve gittiğimde kız ölmüştü. Nalburdan zincir ve kilit alıp cesedi halıya sardık. Üzerine zincir ile dambıl bağlayıp otomobile taşıdık. Sonra da köprüden attık. Kızı ben öldürmedim” demişti. Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler sonucunda katil olabileceği değerlendirilen Yavuz Güngör’ün yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

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‘KARDEŞİM TOPRAKTA O DIŞARIDA’

Sedef Güler’in acılı ablası Sevda Güler ise kardeşinin katili olduğunu iddia ettiği Yavuz Güngör’ün yakalanması için sosyal medyada paylaşımlar yaparak yardım çağrısında bulundu. Abla Sevda Güler, polis tarafından da her yerde aranan Yavuz Güngör’ün fotoğrafını “Pisliğin adı Yavuz Güngör. Ben kardeşimi bugün toprağa verdim, acılar içinde öldü, hâlâ inanamıyorum. Kardeşim o soğuk toprağın altında yatarken katili hâlâ elini kolunu sallayarak geziyor. ‘Bir isteğin var mı?’ diyen herkese bu adamın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmalarını istiyorum. Sedef için bunu yapın, rahat uyusun güzel gözlüm” notu ile paylaştı.