Acılarla dokunan seramik halı

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Sanatçı Mehveş Demiren ve işinsanı eşi Selim Demiren 27 yıl evli kaldı ve bir de kız çocukları oldu. 2008 yılında kanserle tanışan Demiren Ailesi bir süre tedavi için Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ancak hiçbir tedavi onları bekleyen ayrılığın önüne geçemedi. Mehveş Demiren ailecek birbirlerine kenetlendikleri o zor günleri, seramikleri birbirine kenetleyerek atlattı. Demiren hem matemini hem de kaybettiği eşinin anısına yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

3 BUÇUK YIL ÇALIŞAMADIM

“Ben 35 yıldan fazla süredir seramikle uğraşıyorum. Fakat eşimin hastalığında her şey bir anda kesildi. 3 buçuk yıl boyunca çalışamadım. Eşimin hastalığı ve vefatı sırasında ve sonrasında hiçbir şey yapamadım. Hastalıkla ilk tanışmamızdan sonraki süreci gözümün önünden geçirdim ve kaç gün boyunca kanserle mücadele ettiğimizi hesapladım. Hayatımda bu 1314 günün çok önemli bir yeri vardı. Bunu seramikle anlatmak istedim. 4 deliği olan 1314 rozeti birbirine eklediğimde ortaya halı gibi görünen bu eser çıktı.”

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10’UNCU BURS

m Mehveş Demiren 10 yıldır Bilim Akademisi’nin BAGEP projesi aracılığıyla genç bilim insanlarının araştırmalarına destek olmak için ‘Selim Demiren Matematik Bursu’ veriyor. Usta sanatçı son olarak, “Bir Kare Bin Çocuk” projesi kapsamında 2 bin seramik tasarladı. Bu seramiklerin satışından elde edilen gelir, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) adına çocuklara bağış olarak dönecek.