Acil Servis’te sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Resmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlarResmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlar#Göz Hastalığı
Dünyada bir ilk olacak Rusyaya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...Dünyada bir ilk olacak! Rusya'ya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...#Tiktok
Mucize mektup sahibini 25 yıl sonra bulduMucize mektup sahibini 25 yıl sonra buldu!#İskoçya
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlarAkılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!#Koronavirüs
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
HABERLERGündem Haberleri

Acil Servis’te sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

#Gaziantep#Sağlık Çalışanı#Saldırı
Acil Servis’te sağlık görevlilerine yumruklu saldırı

Gaziantep’te ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servisi birbirine katan hasta yakınlarının sağlıkçılara saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Acil Serviste taşkınlık çıkaran saldırganların sağlıkçılara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde 28 Ocak akşamı yaşandı. İddiaya göre beyin kanaması şüphesiyle Acil Servis’te tedavi altına alınan Derviş Çelikbilek’in yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek hastanede taşkınlık çıkardı. Önce hastanın tedavi gördüğü odaya toplu şekilde girmeye çalışan yaklaşık 30 hasta yakını ardından ambulansın geç geldiğini ileri sürerek sağlıkçılara saldırdı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler güçlükle durdurdu.

Haberin Devamı

SAĞLIKÇILARA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Acil Servis’te ambulansın geciktiğini ileri süren hasta yakınlarının sağlıkçılar ile güvenlik görevlilerine saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Acil Servis’te sağlık görevlilerine yumruklu saldırı
Saldırgan hasta yakınlarının Acil Servisi birbirine katması güvenlik kameralarına yansıdı. Polislerin saldırganları durdurmakta zorlandığı anlar görüntülere yansırken hasta yakınlarının Acil Serviste yaşattığı dehşet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YUMRUKLARLA SALDIRMIŞLAR

Sağlıkçılara saldırmaya çalışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlilerinin saldırganlar tarafından darp edilmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine yumruklarla saldırdığı görülürken Acil Servis’te yaşanan kavganın koridora taşması kamera yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Sağlık Çalışanı#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs
Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor

Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

#Mert Öcal
Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

Pınar Hanım’ın Atadede çetesi

#FETÖ