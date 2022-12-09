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Acil serviste doktoru darp etmişlerdi! Görüntüsü çıktı

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#Trabzon#Acil Servis#Doktora Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 15:18

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta Taşkın Ç. (48) ile oğlu Doğuş Ç.’nin (25) doktor Arslan Kalay’ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci’ye de hakaret ettikleri iddia edilen arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine önceki gün gelen hasta Taşkın Ç.’yi, doktor Arslan Kalay, müdahalenin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdi. Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirileme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu Doğuş Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı.

Acil serviste doktoru darp etmişlerdi Görüntüsü çıktı
Tartışma arbedeye dönüştü, doktor Kalay başından hafif yaralandı. ‘Beyaz kod’ verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, doktor Arslan Kalay’ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci’ye de hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Acil serviste doktoru darp etmişlerdi Görüntüsü çıktı
İfadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Acil serviste doktoru darp etmişlerdi Görüntüsü çıktı

ARBEDE GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada acil serviste yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, yeşil alan polikliniği içerisindeki odada başlayan arbedenin koridora taştığı, hasta Taşkın Ç.’nin kapı girişinden yumruk atmaya çalıştığı, oğlu Doğuş Ç.’nin koşarak odaya yöneldiği, hastanenin özel güvenlik personeli, jandarma, diğer muayene bekleyen hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ise araya girdiği görülüyor.

Acil serviste doktoru darp etmişlerdi Görüntüsü çıktı
Baba ve oğlunun hastane dışına çıkarılarak uzaklaştırıldığı görüntülerde ayrıca yaşanan kargaşa sırasında doktor Kalay’ı eliyle ittikten sonra fenalaşan bir kadının, oturduğu koltuktan kalktıktan kısa süre sonra aniden yere yığıldığı da yer aldı. 

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Acil serviste doktoru darp etmişlerdi Görüntüsü çıktı

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#Trabzon#Acil Servis#Doktora Şiddet

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