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Acil serviste çirkin saldırı! Doktor saldırgandan şikayetçi oldu

#Esma Demir#Doktor#Pendik

İstanbul'un Pendik ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan kadından şikayetçi olan Doktor Esma Demir, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin açıklamada bulundu.

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Olay, 17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

Doktor Esma Demir, adı öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polis soruşturmasının sürdüğü olayı Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Olay anına ilişkin görüntüleri de paylaşan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı. Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık YETER"

BAKAN KOCA: TOPLUMU HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz."

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#Esma Demir#Doktor#Pendik

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