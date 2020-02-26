Açık lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 2. dönem sınav takvimi 2020!

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınav tarihleri, kayıt sürecinin geride bırakan binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Yeni dönem ilerlerken, gözler AÖL sınavlarının tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman başlayacak? İşte, AÖLF sınav tarihleri ve konuyla ilgili detaylar.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

Sınav sonuçları 17 Nisan 2020'de ilan edilecek.

AÖL'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar

Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)