Acıgöl yarası

Konya Karapınar’da 400 hektarlık alana ve 300 metreden fazla bir derinliğe sahip Acıgöl, volkanik patlama sonucu meydana gelen doğal göl olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin 1’inci dünyanın ise en derin 3’üncü gölünün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı bulunmuyor. Ancak göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Uzun ekseni 1750 metre, kısa ekseni ise 1250 metre olan bir elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi. Yeraltı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl´ün çevresinde derin yarıklar oluştu. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi ve bölgedeki obrukları araştıran ekibin başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren ise şunları söyledi: “Yeraltı su çekilmelerini Meke Gölü’nden, Çıralı Obruğu’ndan biliyoruz.

O bölgede yeraltı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor. Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz.”

UYARI LEVHASI KOYDULAR



