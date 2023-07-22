Acı tesadüf

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Bursa-Ankara karayolunda Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, dün 01.30 sıralarında aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu görünce şok yaşayan TIR sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve polis ekiplerince sakinleştirilen TIR sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.