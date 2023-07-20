Acı manzara! Yangında kaç dönümlük alanın zarar gördüğü henüz bilinmiyor

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Çanakkale’deki Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz’da başlayan orman yangını havadan 9 uçak, 22 helikopter; karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile önceki gün 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti. Yanan alanlar dün sabah saatlerinde dronla havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

‘BU KÖY 10 SENE KENDİNİ TOPARLAYAMAZ’

Yangının ilk gününde tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde oturanlar, yaşadıklarını anlattı. Çok güzel bir köylerinin olduğunu söyleyen Necati Akın, “Perişan olduk. Her taraf yandı. Bu köy, 10 sene kendini toplayamaz. Yeşillik alan diye bir şey kalmadı. Komşularımızın 1000 dönüme yakın yanan arazisi var. 3 gündür uyku uyuyamıyorum” dedi.

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Nihat Yongacı ise “Damım, balyalarım, dikili buğday tarlalarım yandı, hayvanları kaçırdım. Şu anda saman, yem yok. Öyle duruyoruz. Alevler sesli geldi, çok hızlı yayılıyordu. Arkadaşlar çok müdahale etti, devletimiz de müdahale etti ama ateş bu, önünde durulmuyor” diye konuştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 1’i taburcu edilirken, 3 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. (Cemhan ŞEN / DHA)

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ: 20 GÜN MANGAL YAKMAYIN

- Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyrettiği Antalya’da, orman yangını riski sürüyor. 28 Temmuz 2021’de Manavgat’ta çıkan ve ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını’ olarak kayıtlara geçen yangının benzerinin yaşanmaması için kent genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İnsansız hava araçları ile havadan, duman gözcüleri tarafından kulelerden 24 saat gözlem yapılıyor.

‘HAVA YANGINA MÜSAİT’

ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın sıcak, nemin de düşük olduğu günlerde esen rüzgârın fön etkisi yaptığını söyledi. Bu durumun yangın için tüm ortamın hazır olduğu anlamına geldiğini belirten Dikici, şöyle konuştu: “Antalya’da yıllık 240 ile 300 arası orman yangını çıkıyor. 225’i insan kaynaklı. İhmal çok fazla. Hafta sonu aile ziyaretlerine gidip çöpleri toplayıp yakıyorlar. Tarlada anız yakılıyor. Sera yaparken demir kesiliyor; kıvılcım çıkıyor. Mangal var. 20 gün mangal yakmasak ne olur? O nedenle ‘Söndürürüm, önlem aldım’ demeyelim.”

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2 YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleriyle yaklaşık 1,5 saatte, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını ise 8 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. (Alparslan ÇINAR / DHA)

RUSYA’DAN MUĞLA VE İZMİR’E 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI

- Rusya, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye iki Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi. Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ve Türk tarafının talebi üzerine Rostov şehrindeki Platov Havalimanı’ndan iki amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi. Uçakların Muğla ve İzmir’deki yangınlarda görev yapacağı kaydedildi. Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubunun, zor koşullarda çalışmaya hazır ve yurtdışındaki yangınlarla mücadele deneyimine sahip olduğu ve daha önce de Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelerde benzer misyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

Be-200 model uçaklar, orman yangınlarını izlemek ve tespit etmek için kızılötesi termal kamera donanımına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: YEŞİL VATANI KORUMAK HERKESİN GÖREVİ

Dört ülkeden ve Türkiye’den 100’den fazla belediye başkanı ve yardımcısının katılım sağladığı, Agricities 2. Küresel Tarım Forumu ve Agricities Yönetim Kurulu toplantısı Samsun’da yapıldı. Forumun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları konusuna değinerek, devletin imkânlarının yeterli olduğunu ancak halkın yangınları önleme konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

‘AĞUSTOS SONUNA KADAR ALARM DURUMUNDAYIZ’

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“Ormanlarımız bizim yeşil vatanlarımızdır. Bir ağacın belli bir zamanda belli bir olgunluğa geldiğini düşünürsek eğer saatler içerisinde bu yılların heba olacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Yalnızca buradakilere değil, sizler vasıtası ile bütün ülkemize, bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Lütfen ormanlarla alakalı ya da sadece orman olmasına gerek yok, tarım arazileri ile de alakalı yangın çıkarabilecek her türlü eylemden kaçının. Bu bir izmaritin orman kenarına ya da bir tarlanın kenarına atılması olabilir. Bu sonradan alev alacak herhangi bir materyalin orman içine, kenarına ya da bir tarla kenarına atılması olabilir. Ya da tanımlanmış alanların dışında piknik yaparken yakılacak olan küçük bir ateş olabilir. Lütfen bunlardan kaçınalım. Ağustos sonuna kadar ülke olarak alarm durumundayız. Çok şükür kabiliyetlerimiz, müdahale yetkinliğimiz gün geçtikçe iyileşti. Ama bu kabiliyetimiz var diye yangın olmamasına dair mücadeleden geri durmamamız gerekiyor. Yeşil vatanı korumak sadece devletin değil, bu vatanın bütün evlatlarının birinci derece görevidir.” (ERSİN DEMİR / DHA)

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KOMŞU DA YANIYOR

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 38, 45 ve 80 kilometre mesafede, üç farklı bölgede pazartesi günü başlayan ve yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık araziyi kül eden yangınlar, hâlâ kontrol altına alınamadı. Rodos adasında salı günü başlayan yangın ise giderek daha geniş bir alana yayılıyor.

Kuvaras, Dervenohoria ve Lutraki bölgelerindeki yangınların söndürülmesi çalışmalarına 21 uçak ve helikopter, yüzlerce itfaiyeci katıldı. Yunanistan’daki yangınlar nedeniyle Almanya ve İtalya’dan dört adet yangın söndürme uçağı gönderildi.

Rodos adasındaki yangın ise yerleşim birimlerine uzak olsa da binlerce dönüm ormanlık araziyi küle çevirdi. Brüksel’deki temaslarını yarıda keserek Atina’ya dönen Başbakan Kiriakos Miçotakis, yangınlardan zarar görenlere en kısa sürede tazminat ödeneceğini açıkladı. (Yorgo KIRBAKİ)