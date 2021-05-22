Acı haber! Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan şehit oldu. Şehit olan bekçi Kansu Turan için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajlar paylaştı.
21 Mayıs'ta Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.
Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.
Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.
İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 22, 2021
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN MESAJ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2021
Kansu Turan,
"DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü.
Acımız büyük.
Kahraman Şehidimize
Allah’tan rahmet;
kederli ailemize sabır
ve başsağlığı diliyorum.
Gece Kartalımızın ruhu şâd,
makamı âli olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/XuL7dNpda5
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