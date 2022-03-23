Acı haber: Polis memuru görevde kalp krizi geçirdi

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personel Şükrü Yiğit, dün akşam göreve geldikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine emniyet müdürlüğüne gelen sağlık ekipleri, Yiğit'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Şükrü Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.