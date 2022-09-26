Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Acı görüntü! Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Trafik#Kaza
Acı görüntü Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 14:08

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi, memleketleri Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, 25 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Muratlı mevkiinde meydana geldi. Kent dışındaki bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda olan Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı Fiat marka hafif ticari araç karşı şeride geçerek, H.D. (58) idaresindeki 34 FDK 660 plakalı İveco marka lojistik firmasına ait kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İlgili haber

Malatyada TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 2si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdiMalatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdiHaberi görüntüle

Kazada; Murat Yavuz (59), Fatma Yavuz (34), Leyla Yavuz (58), Beril Su Yavuz (7), Tarık Yavuz (36) olay yerinde, Batın Kaan Yavuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınan 6 kişinin cenazesi Yeşilyurt-Konak Mahallesi'ne getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acı görüntü Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi


Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları