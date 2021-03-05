Acı bilanço! Bir yılda motokurye ölümleri 10 kat arttı

Türkiye’de Mart 2020’de görülen ilk koronavirüs vakasının üzerinden bir yıl geçti. Koronavirüs nedeniyle online alışveriş hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ancak bu durum motokuryelerin iş yoğunluğunun artmasına neden oldu. Tüm Anadolu Motorsikletli Kuryeler Federasyonu’na (TAMKF) göre ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart 2020’den bu yana motokuryeler yaklaşık 63 bin kazaya karıştı, bu kazalarda 190 motokurye yaşamını yitirdi.

SEBEP: TECRÜBESİZLİK

Kazaların çoğunun büyükşehirlerde meydana geldiğini belirten TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, “Trafik Daire Başkanlığı’ndan aldığımız verilere göre ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart 2020’den bu yana motokuryeler yaklaşık 63 bin kazaya karıştı. Bu kazaların çoğu büyük şehirlerde meydana geldi. Kazalar sonucunda 190 kurye yaşamını yitirdi. Pandemiden önceki sene 19 motokurye trafik kazalarında hayatını kaybetmişti” dedi. Yavuz, ölümlü kazaların bu denli artmasının nedenlerini ise şu sözlerle anlattı: “Pandemi ile birlikte motokuryelere olan talep arttı. Artan talep üzerine tecrübesiz kişiler de bu sektöre girdi. Ayrıca kuryelerin üzerinde teslimatla ile ilgili hız baskısı ortaya çıktı. Bunların sonucunda ölümlü kazalar arttı.”

ÇÖZÜM: MESLEKİ EĞİTİM

Yavuz, motokurye kazalarının mesleki eğitim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle azaltılabileceğini savundu: “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından motokurye yeterlilik belgesi veriliyor. Motokurye olmak için bu sertifikanın zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Kuryelere üstün sürüş eğitimi verilmeli. Ayrıca kask gibi bazı koruyucu ekipmanların üzerindeki bazı vergilerin kaldırılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa kaza sayısında azalma olacaktır.”

NEFES ALDILAR

Yeni normalleşme ile motokuryelerin çalışma yoğunluğunda biraz da olsa azalma meydana geldi. Bu durum motokuryelerin rahat bir nefes almasını sağladı. Kendi firmasında 70’e yakın motokurye çalıştıran Nihat Özdemir adlı iş adamı azalan iş yoğunluğunu şu sözlerle anlattı: “Firmamda 70’e yakın motokurye hizmet veriyor. Ben kendim de kuryelik yapıyorum. 1 Mart’tan önce bir kurye günde 60-70 paket teslim ediyordu. Bu sayı normalleşme ile 20-25’e kadar düştü. Çalışma süremiz azaldı. Ayrıca kuryeler iki paket teslimi arasında daha uzun süre mola verebiliyorlar.”