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Acı bilanço: 4 günde 26 can

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#Ali Yerlikaya#Bayram#Tatil
Acı bilanço: 4 günde 26 can
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatilin 4’üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını bildirdi.

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Yerlikaya, tatilin 4’üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya, “Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım” ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Bayram#Tatil

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