Acı bekleyiş... Geminin yeri tespit edildi

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Önceki gün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta’nın karaya vuran cansız bedeni bulunmuştu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından kayıp 11 mürettebatın arama çalışmaları dün 3’üncü günde de sürdü. Kayıp 11 gemicinin aileleri de önceki gün Ereğli’ye gelerek çalışmaları izlemeye başladı.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN BATIYORUZ’

Gemide yağcı olarak çalışan Ömer Hebip’in dayısı Soner Bebek, “Bekliyoruz ama pek ümidimiz yok” diye konuştu. Gemide telsizci olarak görev yapan Mustafa Nacar’ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına “Hakkınızı helal edin. Batıyoruz” yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Başkanı Okay Memiş, “Geminin konumunu tespit ettik. Limanın uç tarafında, derinliği yaklaşık 25 metre olan bir noktada bulundu. Kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.