Aci ailesini yıkan ikinci ölümde isyan ettiren karar

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İstanbul Eyüpsultan’da 11 Mart günü sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci’nin (26) bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İçen’in kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci’ya çarptı. Kamyon 100 metre ileride dururken, Anıl Aci çarpmanın etkisiyle savrularak hayatını kaybetti.

RÜZGÂR SAVURDU DİYEREK SAVUNDU

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Sait İçen (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anıl Aci’nin, annesiyle ABD’ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin kuzeni olduğu öğrenildi. Sait İçen ifadesinde “Rüzgârın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı” dedi.

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Baba Soner Aci, “Oğuz Murat Aci’nin olayının birebir aynısı. Nasıl emniyet şeridinde onları gelip ezip geçtiyse, kaza aynı fakat yerler ayrı, bizi de emniyet şeridinde geldi ezip geçti. Onunki yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı ertesi gün serbest bırakıldı. Kaza anını şöyle hatırlıyorum. Bir toz duman içinde kaldım önüme baktığım zaman, kamyonun hızla gittiğini gördüm” diye konuştu.

‘ACIMIZI ANLAYAMADAN SERBEST BIRAKILDI’

Nişanlısından geriye kalan yüzüğü boynunda taşıyan Elif Aydın ise “Düğünüme iki ay vardı. Nikâh tarihi almak için beraberdik o gün. Acının ne olduğunu daha anlayamadan avukat çıkıp dedi ki ‘Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı’. En azından ilk duruşmaya kadar o dört duvarın içinde vicdanıyla baş başa kalsın” dedi.