Acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Henüz yeni işe girmiş ve daha pek bir şey bilmeyen kişiler için Acemi sözcüğü kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir yerin ya da bir kentin yabancısı şeklinde de ifade edilir. Her iki anlamı üzerinden de bu doğrultuda acemi kelimesinin bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır.

Acemi Eş Anlamlısı

Birçok farklı iş alanında aynı zamanda günlük yaşamda acemi kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Hem gerçek amaçlı hem de birilerine takılmak ve şaka yapmak için de bu kelime çok fazla değerlendirilir. Bu kelimenin aynı anlam üzerinden kullanabileceğiniz eş anlamlı sözcüğü ise, ‘toy’ kelimesi olarak öne çıkıyor. Her iki kelime de aynı anlamı üzerinden kullanılabilir ve amaca göre değerlendirilebilir.

‘’O gerçekten çok acemi o yüzden işimde istemiyorum.’’

‘’O gerçekten çok toy o yüzden işimde istemiyorum.’’

Aynı zamanda ‘beceriksiz’ gibi kelime üzerinden de farklı cümlelerde kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz.