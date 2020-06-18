Acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan acemi kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunur. Acemi kelimesinin en çok bilinen eş anlamlısı beceriksiz ve bilgisiz kelimeleridir.

Acemi Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan fakat yazılış ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Acemi kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri şunlardır:

- Beceriksiz, toy, bilgisiz, çaylak, çolpa, görgüsüz, ham, tor ve utangaç kelimeleridir.

Bu kelimeler cümle içerisinde acemi kelimesinin yerine kullanılabilir. Acemi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birden fazla anlamı ile değerlendirilmiştir. TDK'ya göre acemi kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, işi beceremeyen.

- İşinde ve mesleğinde yeni olan, toy.

- Bir yere veya bir şeye yabancı olan.

- Saraya yeni alınmış cariye.