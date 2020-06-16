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Haber Giriş: 16.06.2020 - 01:43,Son Güncelleme:

Absürt ne demek? Absürt nedir? Absürt TDK kelime anlamı

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Absürt ne demek? Absürt nedir? Absürt TDK kelime anlamı
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Gündelik yaşamda öne çıkan anlamı ile beraber en çok kullanılan sözcüklerden biri olarak Absürt kelimesini dile getirmek mümkün. Peki, absürt ne demek? Absürt nedir? Absürt TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Fransızca kökenli bir kelime olarak absürt sözcüğü Türkçede yerleşik bir anlam kazanmış durumda. TDK üzerinden bu kelimenin anlamı, ‘saçma’ üzerinden ele alınarak değerlendirilmektedir.

 Absürt Ne Demek?

 Absürt kelimesi hem gündelik yaşamda kullanılan hem de pek çok sanatsal alanda değerlendirilen bir kelimedir. Her ne kadar Türk Dil Kurumu üzerinden bir anlama sahip olsa dahi, gündelik yaşamda değişik yan anlamları üzerinden de ele alınabilmektedir. Genel açıdan ise TDK noktasında bu kelimenin anlamı, ‘saçma’ kelimesi üzerinden ele alınmakta ve tarif edilmektedir.

 ‘’Şam'daki caminin Ayasofya ile boy ölçüşebileceğini düşünmek bile Absürt olur.’’ A. Boysan

 Bu şekilde gündelik yaşamda cümle içerisinde veya tek başına anlamı ile beraber değerlendirebilirsiniz.

 Absürt Nedir?

 Fransızca kökenli olan Absürt kelimesi, ‘saçma’ olarak Türkiye'de bilinmektedir. Ancak aynı zamanda gündelik yaşamda cümle içerisinde herhangi bir durumun abartılması üzerinden de yan anlam olarak kullanılır. Ancak Aslında gerçek anlamı yaşanan bir olgu, durum ya da olay karşısında durumun saçmalığını anlatmak için değerlendirilir.

 Uyumlu olmaması, birbiriyle karşılaştırılması ya da anlamsız olması gibi ifadeler üzerinde kullanılabilmektedir. Özellikle yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.

 

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