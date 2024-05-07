Ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçaklayan genç kız: Tehdit etti

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Olay dün saat 14.30 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Şükrü Meral Sokak’ta meydana geldi. Leyla Sultan K., sokak ortasında tartıştığı, ablasının ayrılmak istediği sevgilisi Mehmet Salih B.’yi, bıçaklayarak kaçtı. Kalçasına ve sırtına isabet eden 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘SUSMASI İÇİN BIÇAKLADIM’

Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Leyla Sultan K.’nın ifadesinde Mehmet Salih B.’nin, ayrılmak istediği için ablasını ve ailesini tehdit ettiği için bıçaklarını belirterek, “Yol boyunca kavga ettiler. Küfretti, ablamı ve ailemi tehdit etti. ‘Ayrılırsan seni de aileni de gebertirim’ dedi. Önünden geçtiğimiz kafedeki masada bıçak gördüm. Ablama bağırmaya başlayınca onu durdurmak için bıçakladım. Öldürme niyetim olmadı. Sadece susmasını istedim” dediği öğrenildi.

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Leyla Sultan K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.